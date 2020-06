Wird der Royal aussagen? Epstein-Missbrauchsskandal: Prinz Andrew gerät unter Druck

Opfer wollen Gerechtigkeit

Auch Anwältin Gloria Allred, die einige Frauen im Missbrauchsskandal vertritt, will den Druck auf Prinz Andrew erhöhen und gab in den vergangenen Tagen verschiedene Interviews in britischen Medien. "Es wird Zeit, dass Prinz Andrew dieses Katz- und Mausspiel beendet und sich endlich der Justiz stellt", sagte sie dem Sender ITV. Dadurch dass Prinz Andrew zu keiner freiwilligen Aussage bereit sei, zeige er keinen Respekt gegenüber den Opfern, die das Recht auf die Wahrheit hätten. Im Interview mit "BBC Breakfast" fügte sie hinzu, dass der Prinz unter Eid "einfach die Wahrheit sagen soll". Derzeit besitze er sehr wenig Glaubwürdigkeit, anders als Staatsanwalt Berman, der aufrichtig auf der Suche nach der Wahrheit sei und dafür den Prinzen befragen wolle.

Auch das mutmaßliche Opfer Virginia Giuffre versuchte in den vergangenen Monaten, Druck auf Prinz Andrew auszuüben. "Ticktack, Andy. Es wird Zeit zu reden!", schrieb sie im Januar auf Twitter. Er solle das Richtige machen, wenn nicht für sie, dann für die anderen Opfer im Epstein-Skandal. Andrew soll mehrfach Übernachtungsgast bei Epstein in dessen Anwesen in den USA und der Karibik gewesen sein. Von den Machenschaften seines Freundes will er nichts gewusst haben. Epstein wurde im August 2019 tot in seiner Gefängniszelle gefunden.