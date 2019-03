Wird das Buch noch erfolgreicher? Michelle Obama: "Becoming" hat sich fast zehn Millionen Mal verkauft

Die erfolgreichsten Memoiren aller Zeiten? Die frühere First Lady Michelle Obama (55) könnte diesen Rekord vielleicht bald für sich verbuchen. Wie das Unternehmen Bertelsmann, zu dem auch der Verlag Penguin Random House gehört, in dem Obamas Biografie erschienen ist, am Dienstag mitteilte, hat sich "Becoming - Meine Geschichte" bereits fast zehn Millionen Mal verkauft. Auf dem Markt ist das Buch seit November 2018, in der ersten Woche wurden demnach bereits 1,4 Millionen Exemplare verkauft.