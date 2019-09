Wird bald geheiratet? Britney Spears: Macht Freund Sam Asghari ihr einen Antrag?

"Meine Familie liebt sie"

Ein guter Indikator für ihn sei, dass seine Mutter und seine Schwester die 37-Jährige ins Herz geschlossen haben: "Wir sind seit drei Jahren zusammen und meine Schwestern lieben sie, meine Familie liebt sie." Besonders glücklich mache ihn allerdings, dass ihre Beziehung ganz nochmal sei. Denn "sie ist nicht glamourös oder so", verrät der 25-Jährige. Ebenso habe er zu Spears' Söhnen, Sean (13) und Jayden James (12), eine "absolut fantastische" Beziehung. Bleibt also nur noch abzuwarten, wann Britney Spears einen Ring am Finger trägt.