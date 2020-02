In der TV-Show "Big Brother" werden die Kandidaten ständig von Kameras beobachtet. Das Haus, in dem die Bewohner leben, ist kein Ort für Geheimnisse. Das muss jetzt die Teilnehmerin Cathleen am eigenen Leib erfahren. Wie "Bild" berichtet, soll die 38-Jährige eine Liebesbeziehung mit ihrem eigenen Halbbruder geführt haben.