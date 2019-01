Also keine Co-Direktion oder dergleichen. Schafhausen wird dennoch einiges am NS-Dokuzentrum zu tun haben: Ende November ist eine ambitionierte Ausstellung geplant, für die er bereits die Künstler zusammensucht. Unter dem Titel "Tell me about yesterday tomorrow" sollen zeitgenössische künstlerische Positionen in einen Austausch mit der Erinnerungsarbeit der Institution gebracht werden.