Wirbel um ihr Verhältnis Hat Melania Trump über "Prinzessin" Ivanka Trump gelästert?

Die Journalistin Mary Jordan von der "Washington Post" veröffentlichte am Dienstag (16. Juni) ein Buch, das bereits zuvor für jede Menge Wirbel gesorgt hatte: In "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump" beschreibt Jordan laut einer Rezension der "New York Times" unter anderem die angespannte Beziehung zwischen der First Lady Melania Trump (50) und Ivanka Trump (38), der ältesten Tochter des US-Präsidenten aus seiner ersten Ehe, die als Beraterin im Westflügel des Weißen Hauses tätig ist. Die First Lady soll Donald Trumps (74) Tochter aufgrund ihrer Privilegien als "Prinzessin" bezeichnet haben. Ivanka Trump soll in jungen Jahren ihrer Stiefmutter hingegen den Spitznamen "Porträt" verpasst haben. Der Grund: Melania Trump soll stets sehr wortkarg aufgetreten sein.