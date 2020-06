"Wir wollen uns keine Schuld zuweisen" Sterne-Koch Holger Stromberg: Trennung von Ehefrau Nikita

Holger Stromberg hatte bereits Fernsehauftritte in Sendungen wie "Lanz kocht" (ZDF) oder "Angemacht" (WDR). Von 2007 bis 2017 kochte er für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Mit dem DFB-Team reiste er damals um die Welt - offenbar nicht leicht für seine Beziehung. "Wenn man so wenig daheim war wie ich, musste es kriseln", so Stromberg. Die Scheidung sei bereits durch. Single ist der Gastronom aber nicht: "Ja, in meinem Leben gibt es eine neue Partnerin."