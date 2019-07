So ganz der Knaller ist das aber nicht mehr, oder?

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen mit ihrem Partner ein Kind und dann bekommen Sie Post vom Jugendamt. Das will: Einen Einkommensnachweis, ein polizeiliches Führungszeugnis und einen Lebensbericht, in dem Sie erklären, wie Sie zu der Person geworden sind, die Sie sind. Dann schaut das Jugendamt noch bei Ihnen zu Hause vorbei um zu sehen, wie das Kind aufwächst. Diese Familie ist ein, zwei Jahre in einer rechtlich unsicheren Situation. Das ist belastend. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Eltern ungeplant Kinder bekommen. Bei lesbischen Frauen gibt es keine "Unfälle", diese Kinder sind gewünscht.