"Wir werden nicht schweigen" Eva Longoria und Co.: Eindringlicher Appell an alle US-Latinos

Die Latino-Gemeinschaft in den USA hat in letzter Zeit einiges einstecken müssen. Jüngst starben bei einem Massaker in der texanischen Grenzstadt El Paso 22 Menschen. Die Lage an der Grenze zu Mexiko ist weiter angespannt. Themen wie diese haben Stars wie Eva Longoria, America Ferrera, Selena Gomez, Jennifer Lopez und Ricky Martin nun in einem offenen Brief aufgegriffen, der am Freitag unter anderem in der New York Times veröffentlicht wurde.