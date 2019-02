"Wir werden dich vermissen!" Melania Trump: Besondere Hommage an Karl Lagerfeld

Die Welt trauert um Karl Lagerfeld (1933-2019), der am 19. Februar im Alter von 85 Jahren in Paris verstorben ist. Zahlreiche seiner Weggefährten, Kollegen aus dem Modebusiness sowie prominente Freunde und Politiker zollen dem gebürtigen Hamburger Tribut. Auch die amerikanische First Lady Melania Trump (48) hat sich mit einer persönlichen Hommage auf ihrem offiziellen Twitter-Account zu Wort gemeldet.