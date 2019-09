"Wir waren vorbereitet" Sean Connery hatte "Glück" während Hurrikan "Dorian"

Er feierte vor wenigen Tagen Geburtstag

Micheline Roquebrune und Sean Connery, seit 1975 verheiratet, haben seit den 1990er Jahren ein Anwesen in Lyford Cay auf New Providence, der bevölkerungsreichsten Insel der Bahamas. Das Ehepaar hat zudem ein Haus in Andalusien. Am 25. August feierte Sean Connery seinen 89. Geburtstag.