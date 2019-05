"Wir waren so glücklich" Daniela Büchner: Emotionales Statement zum Hochzeitstag

Daniela und Jens lernten sich 2015 kennen. 2017 feierten sie Hochzeit. Gemeinsam bekamen sie die Zwillinge Jenna und Diego (2). Sie brachte außerdem Jolina (19), Volkan (16) und Jada (14) mit in die Ehe. Jens Büchner starb am 17. November 2018 in Palma auf Mallorca an Lungenkrebs.