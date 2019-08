"Wir waren jung" "Beverly Hills, 90210": Brian Austin Green hatte was mit Tori Spelling

Seit 2010 ist Brian Austin Green (46) mit Megan Fox (33, "Transformers") verheiratet. Zuvor war der Schauspieler allerdings ein Herzensbrecher - besonders zu der Zeit, als er noch einer der Hauptdarsteller in der 90er-Kultserie "Beverly Hills, 90210" war. Er hatte damals was mit zwei seiner Co-Stars, wie er in der US-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" nun bestätigt hat.