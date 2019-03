"Wir waren beide verdammt schüchtern" Für ein Date mit Ehefrau Nancy trank Steve Carell "viele Diät-Colas"

Es habe "ewig gedauert" bis er den Mut aufgebracht habe, seine Angebetete um ein Date zu bitten. "Wir sind umeinander herumgeschlichen wie die Katze um den heißen Brei", sagt der heute 56-Jährige. Weiter erinnert er sich: "Sie meinte, mir Signale ihrer Zuneigung zu geben und ich ihr. Aber keiner von uns hat diese verstanden. Wir waren beide verdammt schüchtern." Es hat dennoch geklappt. Das Paar ist seit 1995 verheiratet und hat zusammen zwei Kinder, Tochter Elisabeth Anne (17) und Sohn John (14). Carells neuer Film "Willkommen in Marwen" läuft am 28. März hierzulande an.