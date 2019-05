"Wir trauern um ein Schlitzohr" Der deutsche Fußball trauert um Manni Burgsmüller

Am vergangenen Samstag ist Manni Burgsmüller (1949 - 2019) überraschend verstorben, wie am Montag zunächst die "Bild" berichtet hat. Die Stürmer-Legende wurde 69 Jahre alt. Unter anderem viele Fußballvereine meldeten sich in den sozialen Medien, um sich von dem ehemaligen Bundesliga- und Nationalspieler zu verabschieden.