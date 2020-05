"Wir sind so aufgeregt" Wrestling-Star Becky Lynch ist schwanger - und gibt Titel ab

Eine Japanerin bekommt den Titel

Mit dem Ringnamen Becky Lynch erkämpfte sich die Wrestlerin viermal den höchsten Frauentitel bei World Wrestling Entertainment (WWE). Am Montag (11. Mai) gab sie unter Tränen ihren Titel in der Show "WWE RAW" nach 400 Tagen an die japanische Wrestlerin Asuka (38), gebürtig Kanako Urai, ab. Die Japanerin war außer sich Freude, doch Lynch erklärte, sie sei glücklicher. "Du wirst eine Kämpferin sein, während ich Mutter werde", überraschte sie ihre Gegnerin mit der Schwangerschaftsnews in der Show.