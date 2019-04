"Wir sind einfach glücklich" Jennifer Lopez: Das sagt sie zu den Fremdgeh-Gerüchten

Nicht jeder scheint Jennifer Lopez (49, "Shades of Blue") und Alex Rodriguez (43) ihr Glück zu gönnen. Der ehemalige Baseballspieler José Canseco (54) behauptete auf Twitter, dass Rodriguez seine Verlobte betrügen würde. Die Sängerin und Schauspielerin belasten diese Gerüchte aber offenbar nicht. In der Show "The Breakfast Club" sagte Lopez über Cansecos Anschuldigungen: "Das ist egal. Ich weiß, was die Wahrheit ist. Ich weiß, wer er ist, er weiß, wer ich bin. Wir sind einfach glücklich."