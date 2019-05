Nach Ibiza-Skandalvideo "Eine kleine Familienarmee": Philippa Strache hält zu ihrem Mann

Als das Video online ging...

Die Wienerin beschreibt im Interview auch den Tag, an dem das Skandalvideo online ging. Sie und ihr Mann hätten bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass ein Video existiere. "Am Abend als es online gestellt wurde, haben wir es zum ersten Mal gesehen. Wir saßen in einer größeren Gruppe zusammen. Erst einmal sagte niemand ein Wort", beschreibt sie den unangenehmen Moment. Im ersten Moment habe sie sich schon für das Verhalten ihres Mannes geschämt, gibt Philippa Strache zu. "Vor allem war ich enttäuscht und geschockt." So habe sie ihn noch nie erlebt und sie kenne ihn "seit 2015 wirklich gut".