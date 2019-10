Wir sind die Millers, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Broadway Therapy, Komödie

Die junge New Yorkerin Izzy (Imogen Poots) arbeitet für einen Escort-Service, möchte aber Schauspielerin werden. Unter falschem Namen verbringt der verheiratete Regisseur Arnold (Owen Wilson) eine Nacht mir ihr. Am nächsten Morgen sehen sich die beiden bei einem Casting wieder. Arnold gibt Izzy eine Rolle in dem Stück, in dem auch seine Frau Delta (Kathryn Hahn) mitspielt.