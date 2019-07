Forderung der Linken: Nur 1.000 statt 2.000 neue Wohnungen

Dass München diesen bezahlbaren Wohnraum dringend braucht, bestreite er nicht, so Michael Mattar, Chef der Rathaus-FDP, gestern im Planungsausschuss. Aber die Anzahl der Wohnungen, die hier entstehen sollen, ist ihm zu hoch. Ähnlicher Meinung sind die Rathaus-Grünen. Sie fordern, das Wohngebiet auf die Flächen an der Wilhemine-Reichert-Straße und der Lassallestraße zu beschränken. "So könnte das idyllische Gebiet im Kern erhalten bleiben“, sagt Stadtrat Paul Bickelbacher (Grüne). Und die Linken fordern konkret, dass statt 2.000 Wohnungen nur 800 bis 1.000 gebaut werden.