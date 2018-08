"Wir sind das perfekte Team" Kimberly Guilfoyle schwärmt von Trump Jr.

Sowohl bei Donald Trump Jr. (40) als auch bei der Journalistin Kimberly Guilfoyle (49) wollte es mit der Ehe bisher nicht so recht klappen. In ihrer noch jungen Beziehung, die im Mai bekannt wurde, ist aber zumindest die ehemalige Fox-News-Moderatorin äußerst glücklich, wie sie der "New York Post" nun verraten hat.