"Wir sind ab August zu viert" Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann wird wieder Mutter

"Heute habe ich Halbzeit und versuche in der schwierigen Zeit gerade positiv zu bleiben", so Zimmermann. In Zeiten des Coronavirus ist dies natürlich verständlich. Freudig setzte sie in ihrem Eintrag auch Hashtags wie #schwanger, #vorfreude und #geschwisterchen. Die Sängerin ist seit Anfang 2015 mit ihrem Partner Christian Tegeler verheiratet. Im Dezember 2017 kam ihr erstes Kind, ein Sohn, zur Welt.