"Wir sagen danke" Jan Fedder: Polizei Hamburg nimmt rührend Abschied

"Peter 14/2" sei der Streifenwagen von Fedders Figur Matthies im "Großstadtrevier" gewesen, heißt es beim "Hamburger Abendblatt". In der internen Kommunikation bedeute "Status 6" laut einem Polizeisprecher "außer Betrieb". Und "Michel" sei die Bezeichnung für die Funkbereiche in Hamburg. Somit verneigt sich "ganz Hamburg". Darunter ist zu lesen: "Wir sagen danke - und ebenso leise tschüss!" Außerdem wird darauf hingewiesen, dass bis zur Trauerfeier am 14. Januar 2020 die Möglichkeit bestehe, "an der Davidwache in einem Raum der Stille zu kondolieren".