"Wir nehmen jeden Tag, wie er kommt" Tom Hanks & Co: Diese Stars sind in Coronavirus-Quarantäne

Im Jahr 2000 spielte Tom Hanks (63) in "Cast Away - Verschollen" einen Mann, der vier Jahre allein auf einer Südseeinsel verbringen muss, nun sitzt er in Australien fest: Er und seine Ehefrau Rita Wilson (63) haben sich mit dem Virus infiziert, das gab Hanks auf Instagram bekannt. "Wir fühlten uns ein bisschen müde, so als hätten wir eine Erkältung. Rita hatte Schüttelfrost, der kam und ging. Und leichtes Fieber. Um alles richtig zu machen, in diesen Zeiten auf der Welt, haben wir uns auf das Coronavirus testen lassen und das Ergebnis war positiv." Der Schauspieler reagierte jedoch gelassen: "Wir nehmen jeden Tag, wie er kommt." Hanks sollte in Australien einen Film über Elvis drehen.