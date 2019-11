Zorndeding - In einem sozialen Netzwerk kündigte ein 17-Jähriger an, in einer Grünlage am Zornedinger Weiher am Halloween-Abend "alles auseinander" nehmen zu wollen. Die Polizei wurde dieser Aufruf ohne Uhrzeit bekannt und rückte aus - im Ortsgebiet und im Bereich des Bahnhofs. 200 bis 300 Jugendliche wurden, laut Angaben der Polizei, erwartet.