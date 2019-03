Am Freitag startet die RTL-Tanzshow "Let's Dance" in eine neue Staffel. Mit dabei ist auch wieder Jurorin Motsi Mabuse (37), die dieses Jahr vor einer besonderen Herausforderung steht. Seit August 2018 ist sie Mutter einer kleinen Tochter und muss daher nun die Doppelbelastung Beruf und Familie meistern. Wie sie das hinbekommt, hat sie kurz vor dem Start der neuen Folgen im Interview mit RTL verraten. Vor allem ihr Zeitmanagement richte sich nun sehr nach ihrem Kind. "Wir müssen ein bisschen anders planen. Weil sie noch sehr klein ist, also in meinen Augen. Und weil ich auch noch stille", so Mabuse. Ihre kleine Tochter sei am Set stets mit dabei.