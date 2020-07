Wie Verona ihrem Sohn San Diego berichtet, sei sie damals mit einer Freundin in die europäische Modemetropole gefahren, um bei Agenturen vorzusprechen. "Ich hab gelesen – irgendwo in einer Zeitschrift – , dass die besten Agenturen in Paris sind und ich hab zu meiner damaligen Freundin gesagt: Wir fahren jetzt nach Paris", erzählt sie in "Der Poothcast um Kopf und Kragen".