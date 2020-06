"Wir haben viel gekämpft" "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff: Daran ist seine Ehe gescheitert

Er verarbeitete die Trennung in Corona-Quarantäne

Weiter sagt der "GZSZ"-Star über die Trennungsgründe: "Wir haben viel gekämpft und wir haben unser Bestes gegeben. Aber im Endeffekt ist unsere Beziehung dann doch in eine ganz andere Richtung gelaufen, die keiner von uns gerne so haben wollte. Aber so ist es nun mal. Ich denke, dann lieber einen Schlussstrich ziehen, als monatelang nicht glücklich zu sein." Die Corona-Krise sei zudem "keine leichte Zeit" gewesen, auch wenn es bereits davor kriselte. Da seine Verflossene an Covid-19 erkrankte, musste der Schauspieler "27 Tage in Quarantäne".