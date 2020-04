Vor allem bunte Blumen werden eingekauft

In den Einkaufswagen der Kunden befinden sich neben großen Mengen an Pflanzenerde und Zubehör vor allem auffällig viele Blumen in knalligen Farben. Genau so hatte Gerstenkorn das erwartet. "Die Menschen holen sich mit farbenfrohen Pflanzen ein Stück Lebensfreude in die Gärten und auf die Balkons", sagt der Seebauer-Chef.