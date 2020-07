"Wir haben ja gemeinsame Interessen" Nach Autoklau: Udo Lindenberg hält Kontakt zu Porsche-Entdeckerin

Ende Juni war Lindenbergs Sportwagen aus der Tiefgarage des Hamburger Hotels "Atlantic" gestohlen worden, und wurde später "von einer aufmerksamen Bürgerin" in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im schleswig-holsteinischen Ahrensburg entdeckt, wie "NDR Info" unter Berufung auf die Polizei Hamburg berichtete. Udo Lindenberg freute sich über den Fund seines Wagens, der angeblich einen Wert von 600.000 Euro haben soll. Zu "Bild" sagte der Sänger damals: "ThanXXL an die großartige Frau Spürnase. Ich ziehe meinen Hut! Ansonsten: Keine Panik, magische Kräfte, das Auto wollte zu mir zurück. Happy go lucky und Prost Feierlikör!"