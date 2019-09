"Wir haben Hawkins verlassen" "Stranger Things": Netflix kündigt vierte Staffel an

Auch wenn es für viele nur noch als reine Formsache galt, "Stranger Things"-Fans dürfen sich jetzt auch offiziell freuen: Netflix hat in einem kurzen YouTube-Clip die Produktion einer vierten Staffel angekündigt. Details zum Drehbeginn gibt es noch nicht. In dem Teaser wird allerdings eine große Veränderung für den Inhalt der Erfolgsserie angekündigt: "Wir haben Hawkins verlassen", steht in dem Clip geschrieben. Die neuen Folgen spielen offenbar nicht mehr in Hawkins, Indiana.