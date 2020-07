"Wir alle wollen es machen" Charlize Theron stellt Fortsetzung von "The Old Guard" in Aussicht

Theron teilt ihren Stolz im Netz

Die Verfilmung des gleichnamigen Comics "The Old Guard" ist seit 10. Juli 2020 auf Netflix verfügbar und wird nach Netflix' eigenen Schätzungen in den ersten vier Wochen 72 Millionen Haushalte erreichen. "Das ist verrückt", beurteilt Theron die hohen Zahlen. Sie besteht jedoch darauf, dass diese Schätzungen für sie keine Rolle gespielt hätten: "Nein, so mutig bin ich nicht. Ich will keine Voraussagen hören."