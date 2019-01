Wintersportler, aufgepasst! Warnstufe erhöht: Lawinengefahr in den Alpen steigt an

Am Mittwoch steige die Lawinengefahr im gesamten bayerischen Alpenraum auf die dritte von fünf Gefahrenstufen ("erheblich") an, teilte die Lawinenzentrale in München am Dienstag auf ihrer Website mit. "Schneebrettlawinen mittlerer Größe können bereits bei geringer Zusatzbelastung, zum Beispiel durch einen einzelnen Skifahrer, ausgelöst werden." Die Gefahrenstellen befinden sich im kammnahen Steilgelände der Hangrichtungen Nord über Ost bis Süd, auch in Waldlücken und steilen Geländekanten unter der Waldgrenze, sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden.