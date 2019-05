"Knietief im Dispo" war vor ein paar Monaten bittere Realität, jetzt singt Naddel nur noch den gleichnamigen Song am Ballermann und zieht selbstironisch Fans an. Wöchentlich steht die 54-Jährige in "Krümels Stadl" in Paguera auf der Bühne und kann sich so finanziell über Wasser halten.