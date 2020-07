Mauersegler schlafen und paaren sich in der Luft

Fast ein Leben lang in der Luft: Schwalben wie Mauersegler leben von Insekten und von an Spinnweben in die Luft getragenen Spinnen, die sie im ebenso eleganten wie rasanten Flug erbeuten. Dabei sind Mauersegler noch mehr als Schwalben an ein Leben in der Luft angepasst. Sie jagen und fressen nicht nur im Flug, sondern schlafen und paaren sich sogar ohne zu landen.