Kastner: "Dieses Duell hat sich doch jeder gewünscht"

In einem Thriller in Malmö zogen die EHC-Eishackler durch das 5:5 in der Verlängerung über die Redhawks aufgrund des 2:1-Heimerfolgs eine Woche zuvor in die Runde der letzten Vier ein. Dabei hatte der EHC einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Das Malmöer Wintermärchen. Nach der Partie ging es für die EHC-Eishackler, die bekanntlich nicht minder hart beim Feiern sind, an die Bar des Arena-Hotels, wo das Siegerbierchen (offiziell nur eins) kreiste.