München - Auch im Tierpark Hellabrunn sieht es derzeit winterlich aus. Einige Tiere - vorallem die in der Polarwelt - trotzen dem Winterwetter und genießen das Wetter eingehüllt in ihr Winterfell. Besucher sollten sich auch warm einpacken, denn die Temperaturen sind in den Isarauen noch ein paar Grad kälter als in der Innenstadt.