Wie fotogen sind denn die Skigebiete Europas, welche wurden am meisten auf Instagram geteilt? Auch das hat Travelcircus untersucht. Das Ergebnis: Das Matterhorn gewinnt mit 648.400 Beiträgen 2019 vor Bukovel in der Ukraine (380.700) und Are in Schweden mit 377.400.

So schneiden Bayerns Berge ab

Garmisch-Partenkirchen rangiert auf Platz 37. 125 Euro kostet hier der Tag Skispaß inklusive Hotel. Dafür gibt es 40 Kilometer Pisten zu befahren, woraus sich ein Preis von 1,15 Euro pro Pistenkilometer ergibt, so Travelcircus.

Günstiger geht es hier auf der Steinplatte und am Sudelfeld zu: Hier sind Skitag und Übernachtung für 105 beziehungsweise 110 Euro zu haben. Dafür gibt es an der Winklmoosalm sogar zwei Kilometer mehr Piste, am Sudelfeld sind es 31 Kilometer. Am Brauneck, das sich erst auf Rang 100 des Vergleichs findet, ist man mit im Schnitt 118 Euro dabei und hat 34 Pistenkilometer zur Verfügung – das entspricht 1,21 Euro pro Kilometer.

Untersucht hat das Urlaubsportal auch Fellhorn/Kanzelwand und Oberjoch: Hier muss man schon 138 und 131 Euro für einen Tag im Schnee inklusive Hotel berappen. Das Oberjoch landet dann auch recht weit hinten, auf Platz 113 von 115 im Travelcircus-Vergleich.

