"Winds Of Winter" George R. R. Martin: Neues "Game of Thrones"-Buch soll 2021 erscheinen

George R. R. Martin (71) hat den Corona-Lockdown bisher offenbar zu nutzen gewusst: Denn die Arbeit an den beiden letzten Romanen seiner Reihe "Das Lied von Feuer und Eis", auf dem die bereits abgedrehte HBO-Serie "Game of Thrones" basiert, gehen nämlich gut voran. Das ließ der Autor seine Fans in einem Beitrag auf seinem Blog wissen. Er hoffe, dass die Arbeiten an "Winds Of Winter", dem sechsten Teil der Saga, im Jahr 2021 abgeschlossen sind.