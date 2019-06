Wilsberg, Undercover, Tatort, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Bienzle und der Tag der Rache

Jahrelang hat Susanne Kuron (Jennifer Nitsch) die teure Motorradbesessenheit ihres Mannes Mike (Dirk Martens) akzeptiert und selbst auf vieles verzichtet. Nun aber hat sie genug: Statt in Mikes Bikerkarriere soll endlich Geld in ihr Projekt einer Kindertagesstätte fließen. Doch Mike will das nicht zulassen und zweifelt nicht an seiner Fähigkeit, seine Frau wieder in den Griff zu bekommen. Mike bekommt aber auch von anderer Seite Widerstand: Sein Bruder Christian (Sven Martinek) kommt nach dreijähriger Haft aus dem Gefängnis. Dann findet Kommissar Bienzle (Dieter Werner Steck) seinen Nachbarn Mike Kuron erschlagen im Hof...