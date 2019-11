Wilsberg, Tatort, Der Staatsanwalt, ... Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, SWR/SR, Tatort: Tod im Häcksler

Aufgrund eines anonymen Anrufs muss Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) in dem kleinen Dorf Zarten tief in der pfälzischen Provinz ermitteln. Dort ist der Rumänienaussiedler Höreth vor zwei Jahren spurlos verschwunden. Kinder aus dem Dorf haben nun seine Kleider im Wald gefunden. Zunächst deutet einiges darauf hin, dass der 45-jährige Sprengler (Rudolf Kowalski) in den Mord verwickelt ist. Als Lena mitten in der Nacht eine Versammlung der Dorfbewohner in der Kirche beobachtet und dabei niedergeschlagen wird, spitzen sich die Ereignisse zu.