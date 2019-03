Wilsberg, Professor T., ... Krimi-Tipps am Samstag

21:45 Uhr, Das Erste, Der Kommissar und die Alpen: Schnee am Dienstag

Vice-Questore Rocco Schiavones (Marco Giallini) Geduldsfaden ist am Reißen - unfähige Mitarbeiter und sein frustrierender Job. Es ist für ihn nichts Neues, dass seine Arbeit manchmal dem Zusammensetzen eines Puzzles gleicht. In seinem aktuellen Fall scheinen die Teile jedoch aus verschiedenen Sets zu stammen: zwei tödlich Verunglückte in einem Transporter mit gestohlenen Kennzeichen, das rätselhafte Verschwinden der Schülerin Chiara Berguet (Francesca Piroi) nach einer ausgelassenen Disconacht und dubiose Vorgänge in einem Laden für Kinderbekleidung.