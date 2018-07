Wilsberg, Mord auf Shetland, ... Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Mord und Beton

Wilsberg (Leonrad Lansink) treibt sich unter falscher Identität beim Baulöwen Michael Lobland (Christoph M. Ohrt) herum. Der hat all das, was Wilsberg nicht hat: schickes Auto, Smartphone und Geld, das investiert werden muss. Lobland will am alten Industriehafen ein luxuriöses Wohn- und Büroviertel errichten. Dafür hat er die Rückendeckung der Stadtentwicklerin Scharper (Alexandra von Schwerin). Allerdings steht Lobland bei seinem Vorhaben, das Gebiet aufzuwerten, eine Gruppe militanter Aktivisten im Weg. Die "FIM" hat sich in einer Lagerhalle verschanzt und will die Gentrifizierung mit aller Kraft verhindern.