Wilsberg, Marie Brand, Tatort, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

22:00 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Braut in Schwarz

Als Arndt (Ken Duken) nach zwei Jahren Haft in sein Heimatdorf zurückkehrt, wird dort gefeiert: Maja, Arndts große Liebe, heiratet René. Wütend und enttäuscht schlägt Arndt diesen zusammen. Am nächsten Tag wird in der Ruine des abgebrannten Gemeinde-Kindergartens Renés Leiche gefunden und Arndt gerät unter Verdacht. Niemand will etwas gesehen haben, das ganze Dorf hat mitgefeiert. Bei ihrem ersten gemeinsamen Fall erwartet Hauptkommissarin Johanna Herz (Imogen Kogge) und Revierpolizist Horst Krause (Horst Krause) ein hartes Stück Arbeit.