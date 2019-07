Wilsberg, Ein starkes Team, Tatort, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

22:25 Uhr, 3Sat, Spreewaldkrimi - Eine tödliche Legende

Kommissar Krüger (Christian Redl) ermittelt in zwei Todesfällen in Lübbenau: Der eine Tote scheint im Suff ertrunken zu sein, der andere ist angeblich an Herzversagen gestorben. Bald stellt sich heraus, dass die Ursache in beiden Fällen Schlangengift war. Die Verhöre führen Krüger tief zurück in die Geschichte Lübbenaus, in alte Familiengeschichten und über die Boden-Verstaatlichung in der DDR zu einem Motiv: Rache für erlittenes Unrecht. Zu DDR-Zeiten hatte man Grund und Boden von Republikflüchtigen enteignet und in Volkseigentum verwandelt.