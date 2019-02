Wilsberg, Ein starkes Team,... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ONE, Agatha Christies Poirot: Poirots letzter Fall

Unter traurigen Umständen treffen Captain Hastings (Hugh Fraser) und Hercule Poirot (David Suchet) dieses Mal zusammen. Poirot ist am Ende seiner Kräfte, sitzt im Rollstuhl und benötigt die Hilfe seines Freundes, um seinen letzten Fall aufzuklären. Schauplatz ist der Landsitz Styles, wo die beiden sich vor Jahrzehnten kennengelernt und ihren ersten gemeinsamen Fall gelöst haben. Unter den Gästen der Luttrells, die in Styles mittlerweile eine Art Hotel betreiben, befindet sich ein Mörder. Poirot will ihn überführen, doch der Unbekannte erweist sich als ebenbürtiger Gegner.