Wilsberg, Ein starkes Team, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Tod einer Lehrerin

Zum Schuljahresbeginn taucht Lehrerin Heike Fuchs nicht in ihrer Klasse auf. Als die Polizei sie in ihrer Wohnung findet, ist schnell klar, dass Heike Fuchs schon vor Wochen in ihrem Zimmerspringbrunnen ertränkt wurde. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) fällt am Tatort ein junges schwarzes Mädchen auf, das offensichtlich in die Wohnung wollte, aber beim Anblick der Polizei sofort wegrennt. Als Lena dieses Mädchen in der Schule wiedertrifft, bestärkt das ihren Verdacht, dass Schülerin Eshe Steger (Corazon Herbsthofer) etwas Wichtiges über Frau Fuchs zu sagen hätte. Doch Eshe schweigt hartnäckig...