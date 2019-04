Wilsberg, Ein starkes Team,... Krimi-Tipps am Mittwoch

21:45 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Stille Wasser, Thriller

Für Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) läuft es privat nicht rund, er steckt mitten in einer Ehekrise. Nach einer unruhigen Nacht in seinem VW-Bus wird er mit Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) zu einem Tatort gerufen. Im Bodensee hat ein Fischer eine Frauenleiche in seinem Netz entdeckt. Auf den ersten Blick ein tragischer Badeunfall, der sich schnell als gewaltsamer Tod herausstellt. Die Tote wird als Lehrerin Julia Niermeyer identifiziert. Bei der Spurensuche stoßen Zeiler und Oberländer auf die zehnjährige Schlafwandlerin Noemi Rademann, die sie in der Nähe des Tatorts - barfuß und nur mit einem Schlafanzug bekleidet - aufgreifen.