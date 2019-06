Wilsberg, Der Staatsanwalt, ... Krimi-Tipps am Samstag

21:45 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Tödlicher Ehrgeiz,

Ein Mann wird tot im Konferenzraum einer Finanzberatung gefunden. Zunächst scheint es, als hätte er sich totgearbeitet. Doch dann stellt sich schnell heraus, dass der Mann ermordet wurde. Der Workaholic ist an einer Überdosis Drogen gestorben, die in seinen Energy-Drink gemischt wurden. Er war einer von drei Trainees, die Tag und Nacht im Wettkampf um eine heiß begehrte Stelle in New York arbeiteten. Seine zwei Konkurrenten Paul Harting und Christina Borowski geraten ins Visier von Staatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold). Doch dann nimmt der Fall eine unerwartete Wendung.