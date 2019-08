Wilsberg, Dead End, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

22:05 Uhr, MDR, Tatort: Tödliches Verlangen

Die Kommissare Bruno Ehrlicher (Peter Sodann) und Kain (Bernd Michael Lade) müssen in einem emotionalen Sumpf aus Eifersucht und Geldgier nach einem Mörder suchen. Denn aus einem See wird die Leiche der hübschen Sabrina gefischt. Die Studentin, die in einem Tanzlokal strippte, war zuletzt von Hans-Joachim Wolff gesehen worden, der ihr Geld für eine Liebesnacht zugesteckt hatte Geld, um das sie ihn betrog, als sie vor ihm aus dem Taxi in einen Hauseingang floh.